أ.زاهر جبارين: الشهيد عدنان رحل عنا بعد خوضه ملحمة بطولية

ونقلت المصادر عن جبارين قوله في تصريحه الصحفي، ان الشهيد العنيد البطل خضر عدنان رحل عنا بعد ملحمة بطولية خطت فصولها بمعركة الأمعاء الخاوية رفضاً لظلم الاعتقال الإداري.



وفيما يلي نص تصريح المسؤول في "حماس" أ. زاهر جبارين:



بسم الله الرحمن الرحيم



رحل عنا اليوم فارس من فرسان الوطن، ترجل البطل العنيد خضر عدنان خلف قضبان الاحتلال بعد ملحمة بطولية خطت فصولها بمعركة الأمعاء الخاوية رفضاً لظلم الاعتقال الإداري.



إن سجل الاحتلال وإدارة سجونه حافل بالجرائم التي تمارس بحق أسرانا الأبطال، وهو انعكاس جلي للسياسة الممنهجة التي تُنفذ بحق الأسرى في السجون، وقد تجاوز الاحتلال بجرائمه كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وخصوصاً جريمة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.



نحمل الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البطل خضر عدنان، وعن حياة 600 أسير مريض داخل السجون، وأكثر من 1000 معتقل إداري، وإن مواصلة اعتقالهم بشكل تعسفي والإهمال الطبي الذي يمارس بحقهم تعني الحكم عليهم بالإعدام.



نؤكد أن المقاومة الفلسطينية الباسلة باقية على العهد، وستفي بوعد الحرية للأسرى، وأنها لن تترك أبناء شعبنا داخل السجون في مواجهة الموت والقتل البطيء.



أ. زاهر جبارين

عضو المكتب السياسي لحركة حماس

ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى

الثلاثاء 2/5/2023

12 شوال 1444 هـ