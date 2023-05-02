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الثلاثاء 2 أيار 2023 ساعة 16:24

ردود فلسطينية أولية علی استشهاد الشيخ خضر عدنان

ردود فلسطينية أولية علی استشهاد الشيخ خضر عدنان
وفي اول رد فعل للمقاومة تم قصف مستوطنات غلاف غزة بقذائف صاروخية سقطت في مناطق غير مأهولة في النقب الغربي دون تفعيل القبة الحديدية ودوت صفارات الانذار على اثرها بحسب ما اعلن جيش الاحتلال.

وفي الضفة الغربية المحتلة اصيبت مستوطنة بعد عملية إطلاق نار على سيارتها قرب طولكرم. هيئة شؤون الاسرى تحدثت عن توتر شديد في سجن عوفر بعد مواجهة اسير فلسطيني لأحد ضباط السجن ردت عليه إدارة السجن الغاز باستخدام الغاز المسيل للدموع ما تسبب بحالات اختناق بين الاسرى.

حركة الجهاد الإسلامي توعدت كيان الاحتلال بأنّ استشهاد الأسير خضر عدنان لن يمر دون رد. وأكد امين عام الحركة زياد النخالة استمرار المقاومة حتى تحرير الارض من الصهاينة وشدد على ضرورة القتال المستمر والصمود والإصرار على الحق الفلسطيني.

حركة حماس توعدت كذلك حكومةَ الاحتلال الإسرائيلي بدفع الثمن عن جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان واكدت انه سيتم تصعيد كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وزارة الخارجية الفلسطينية حملت الاحتلال مسؤولية إستشهاد الأسير خضر عدنان وطالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات وتفاصيل الحادث، باعتباره جزءاً مما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون مؤكدة أنها سترفع ملف هذه الملف للجنائية الدولية.

الحركة الأسيرة اعلنت الحداد واستمراره إلى أن يتم الرد على استشهاد الأسير عدنان مطالبة جميع الفصائل بأن تكون على مستوى الحدث وعلى قدر المسؤولية ازاءه.

وأفاد مصدر في رام الله ان سجون الاحتلال تشهد اشتباكات عنيفة بين ادارة سجون الاحتلال والاسری الفلسطينيين. وأطلقت ادارة السجون الاسرائيلية الغازات السامة واستخدمت الهراوات ضد الأسری ما تسبب بعشرات الاصابات بين الاسری الفلسطينيين في سجن عوفر.

وأكد المصدر ان كافة الاتصالات مقطوعة في سجن عوفر ويشهد السجن، استفراداً اسرائيلياً ضد الاسری الفلسطينيين.

وتشهد باقي سجون الاحتلال، استنفاراً عاماً اثر استشهاد الشيخ خضر عدنان

الحداد والاضراب عم في مختلف الاراضي الفلسطينية في جنين ونابلس ورام الله ومناطق اخرى في الضفة وغزة وفي عدد من بلدات القدس المحتلة. كما اغلقت المدارس والجامعات في بعض المناطق فيما خرجت مسيرات مستنكرة وسط دعوات شبابية للتوجه نحو مناطق التماس.

 
رقم : 1055463
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