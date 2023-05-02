الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 أيار 2023 ساعة 16:40

تواجد المبعوث الأميركي في السعودية وعمان لإحلال عملية السلام باليمن

تواجد المبعوث الأميركي في السعودية وعمان لإحلال عملية السلام باليمن
وأعلن بيان للخارجية الأميركية أن ليندركينغ سيزور خلال جولته كلاً من سلطنة عمان والسعودية، على أن تشمل اجتماعاته لقاء مسؤولين سعوديين ويمنيين وعمانيين، وأيضا شركاء دوليين.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستدور حول "مناقشة الجهود المتضافرة لدفع المباحثات الجارية بالفعل".

وفي السياق، أوضحت الخارجية الأميركية في بيانها أن واشنطن تعمل بشكل "وثيق" مع الأمم المتحدة والسعودية وعمان وغيرها من الشركاء، "للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة"، والتي وفرت أطول فترة هدوء في اليمن منذ بدء الحرب قبل سنوات.

وأضافت أن واشنطن "تدعم عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تسمح لليمنيين بتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لبلدهم".

وانطلقت منذ أسابيع محادثات بين أطراف الصراع للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وإحلال السلام، تخللتها لقاءات لوفود عمانية وسعودية مع حركة أنصارالله في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك ضمن تحركات لم يفصلها مراقبون عن مسار التقارب بين السعودية وإيران.
رقم : 1055466
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
2 أيار 2023
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
2 أيار 2023
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
2 أيار 2023
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
2 أيار 2023
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
2 أيار 2023
السودان على شفا أزمة إنسانية
السودان على شفا أزمة إنسانية
2 أيار 2023
الصحف الإيرانية: عودةٌ الى إعدام جاسوس بريطاني
الصحف الإيرانية: عودةٌ الى إعدام جاسوس بريطاني
2 أيار 2023
الأسير خضر عدنان شهيدًا في سجون الإحتلال
الأسير خضر عدنان شهيدًا في سجون الإحتلال
2 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية : وجود حتى أميركي واحد كثير على العراق
قائد الثورة الاسلامية : وجود حتى أميركي واحد كثير على العراق
29 نيسان 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا كبيرا من العمّال
قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا كبيرا من العمّال
29 نيسان 2023
العبث بأمن منطقة.. محاولة أمريكية لوضع العصي في عجلة التقارب بين دولها
العبث بأمن منطقة.. محاولة أمريكية لوضع العصي في عجلة التقارب بين دولها
29 نيسان 2023
رئيسي: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية بلغ عدة اضعاف
رئيسي: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية بلغ عدة اضعاف
29 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين