ايران وسوريا .. علاقات العمق الاستراتيجي المصيري

ويرى باحثون سياسيون أن زيارة الرئيس الإيراني "السيد إبراهيم رئيسي" إلى سوريا يوم غد الأربعاء تحمل في طياتها رسائل عديدة إلى جهات متعددة.



ويقول الباحثون السياسيون، إن الرسالة الأولى إلى دمشق بان إيران معكم في السراء والضراء، كما وقف معكم في الحرب الإرهابية الآن كذلك تقف معكم اقتصاديا في إعادة البنية التحتية والإعمار، الرسالة الثانية، للعدو الصهيوني بان إيران لن تترك سوريا لوحدها في المواجهة وان الاعتداءات المتكررة على سوريا سوف يأتي الرد عليها، والرسالة الثالثة لمحور المقاومة بان إيران مصمة وماضية بقوة بتوجيه محور المقاومة في الاتجاه الاستراتيجي لإزالة كيان الاحتلال الإسرائيلي، والرسالية الرابعة هي دعوة موجهة للدول العربية للانضمام للجهد الإيراني في إعادة بناء البنية التحتية السورية وكذلك للتسريع في إعادة سوريا لدورها وموضعها الطبيعي في المنطقة العربية بعد تجاوزها الأزمة الطاحنة التي مرت بها في العقد الماضي.



ويشير الباحثون السياسيون، الى أن زيارة الرئيس "رئيسي" إلى دمشق ستساهم في مسار عودة مكانة سوريا في المنطقة والمحيط العربي في جميع الاتجاهات والمجالات، ملفتا الى أن عودة سوريا الى الجامعة العربية بات امرا محسوما ومسلما به ولم يعد هناك أي معارضة فعيلة لهذه العودة.



في السياق يرى مراقبون أن زيارة الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي" إلى دمشق هي إعلان انتصار إيران وسوريا على كل التآمر المفروض على الدولتين.



وبدوره وصف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "جواد كريمي قدوسي" زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة لسوريا بأنها السبب في تعزيز جبهة المقاومة ومساعدة اقتصاد وسياسة البلدين وقال إنها فعالة جدا لإعادة إعمار سوريا.



وفي حديث صحفي صرح قدوسي بأن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا المرتقبة غدا في 3 ايار/مايو، والتي تأتي بعد 13 عاما من آخر زيارة لرئيس إيراني للأراضي السورية، هدفها تعزيز جبهة المقاومة في المنطقة.



وتابع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مؤكدا على أن: الحروب بالوكالة التي بدأها الكيان الصهيوني والغرب بدعم داعش كانت بسبب دعم الشعب السوري لجبهة المقاومة، ولطالما كانت دول مثل سوريا والشعب الفلسطيني المضطهد دعما هاما لجبهة المقاومة خلال السنوات الـ44 منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران.



واستطرد قدوسي حديثه معتبرا زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا تتويجا لزياراته الرئاسية والاستراتيجية، وقال:"في هذه المرحلة عندما يكون هناك انتصار كبير لجبهة المقاومة في جميع المجالات، فإن الرئيس الإيراني سيزور هذا البلد لأن خطط إيران وسوريا شكلت جبهة موحدة ضد أعدائهما."