ودعا المجلس في بيان المنظمات الانسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في إدانة ارتكابات العدو الارهابية باحتجاز أبناء الشعب الفلسطيني دون اعتبار للقوانين الدولية والعمل على وضع حد لهذه الانتهاكات التي تلطخ جبين الإنسانية.



وأشار الى ان هذه الجريمة واحدة من سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية دون القيام بواجباتها في تطبيق القانون الدولي الذي يحتم حماية الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال ويمارس بحقه أبشع انواع الإرهاب.



وحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري على الشعب الفلسطيني من مظالم ومنها إعدام الشهيد عدنان خضر، ونحن إذ نبارك للشعب الفلسطيني هذه الشهادة فإن هذه الجريمة لن تزيده الا اصرارا على التمسك بقضيته المحقة ومتابعة النضال على طريق التحرير لكل شبر من الأراضي الفلسطينية والمقدسات.