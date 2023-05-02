الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 أيار 2023 ساعة 20:22

لبنان يرحب بالاجتماع الوزاري الخماسي في عمان

لبنان يرحب بالاجتماع الوزاري الخماسي في عمان
وثمنت في بيان اتصال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بنظيره اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب لوضعه في خلفيات ونتائج الاجتماع الوزاري، حيث سبق أن أعلمه خلال زيارة الوزير بو حبيب أخيرا لعمّان أن الدعوة محصورة بدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من مصر والأردن والعراق، التي تجتمع عادة في صورة دورية.

وأملت أن يشكل هذا الاجتماع خطوة على طريق لم الشمل العربي وتعافي سوريا من خلال الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها، ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق بما يحقق طموحاته بالاستقرار والعافية والرخاء، ويساهم أيضا في العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى ديارهم.

ودعت إلى مقاربة ومشاركة عربية شاملة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لوضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية"، وقالت: "إنّ لبنان الدولة الجارة لسوريا يتحمل، منذ 12 عاما، عبئا رئيسيا في مسألة النزوح، وهو جاهز للمشاركة والمساهمة في الحل، بالتنسيق مع جميع الأفرقاء المعنيين، خصوصا الأشقاء العرب.

أضافت: كما ساهم لبنان في تحمل أعباء النزوح، انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين، يضع اليوم كل إمكاناته للدفع قدما باتجاه حل عربي شامل وجامع، فغياب لبنان عن المساهمة في جهود حلّ الأزمة السورية، لا سيما مسألة النزوح، يعمق تحدياته بما لا يرغب فيه الأشقاء العرب.

وعقد الاجتماع الوزاري الخماسي يوم أمس في عمان وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر في بيان مشترك بعد انتهاء الاجتماع الخماسي في عمان ضرورة إنهاء أزمة سوريا عبر الحل السياسي وإنهاء وجود الجماعات المسلّحة والإرهابية على الأراضي السورية.
رقم : 1055514
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
2 أيار 2023
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
2 أيار 2023
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
2 أيار 2023
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
2 أيار 2023
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
2 أيار 2023
السودان على شفا أزمة إنسانية
السودان على شفا أزمة إنسانية
2 أيار 2023
الصحف الإيرانية: عودةٌ الى إعدام جاسوس بريطاني
الصحف الإيرانية: عودةٌ الى إعدام جاسوس بريطاني
2 أيار 2023
الأسير خضر عدنان شهيدًا في سجون الإحتلال
الأسير خضر عدنان شهيدًا في سجون الإحتلال
2 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية : وجود حتى أميركي واحد كثير على العراق
قائد الثورة الاسلامية : وجود حتى أميركي واحد كثير على العراق
29 نيسان 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا كبيرا من العمّال
قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا كبيرا من العمّال
29 نيسان 2023
العبث بأمن منطقة.. محاولة أمريكية لوضع العصي في عجلة التقارب بين دولها
العبث بأمن منطقة.. محاولة أمريكية لوضع العصي في عجلة التقارب بين دولها
29 نيسان 2023
رئيسي: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية بلغ عدة اضعاف
رئيسي: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية بلغ عدة اضعاف
29 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين