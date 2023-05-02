غوتيريش يشيد باجراءات إيران تجاه اللاجئين الأفغان

والتقى حسن كاظمي قمي الممثل الخاص للرئيس الايراني وسفير الجمهورية الاسلامية لدى أفغانستان ، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على هامش اجتماع الدوحة وعقد معه جولة من المباحثات.



وبحث كاظمي في هذا الاجتماع وجهات نظر إيران بشأن أفغانستان مع الأمين العام للأمم المتحدة.



بدوره اشار غوتيريش في هذا اللقاء الى تجاربه في العمل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية على مدى عشر سنوات وشكر إيران على جهودها السخية في مجال اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في إيران.



وبحسب السفارة الإيرانية في كابول، فقد تم التأكيد في هذا الاجتماع على الدور البناء للمنظمة في حل الأزمة الأفغانية وكذلك الحفاظ على استقلال هذه المنظمة في القرارات والخطط.



وبحسب إعلان السفارة الإيرانية في كابول، فانه لايمكن تسوية الازمة في افغانستان إلا من خلال المنطقة وبدعم من الأمم المتحدة.