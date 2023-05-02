دعوات للمظاهرات في السودان لإجبار 'طرفي النزاع' على التفاوض

وقال ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في تغريدة عبر "تويتر"، إن القوى دعت المجلس المركزي، إلى مظاهرات واسعة في المناطق غير المتأثرة بالصراع للدفع نحو التفاوض ووقف الحرب.



وأضاف أن الأطراف المتحاربة في السودان تتجه نحو التفاوض، لكنه تساءل: "لماذا أصلا الحرب إذا كانت ستنتهي بتفاوض والتفاوض قد كان متاحا؟".



وتابع: "علينا في القرى والمدن التي لا تشملها الحرب الخروج الجماهيري الواسع للدفع بالتفاوض ووقف الحرب".



وذكر أن التفاوض سيقود إلى نفس القضايا التي طُرحت للمعالجة في الاتفاق الإطاري، قائلا إنه "لابد من قوات مسلحة مهنية واحدة وحكم مدني في السودان".



جاءت هذه الدعوات فيما تتواصل المساعي والوساطات الإقليمية من أجل الدفع نحو حل للأزمة والقتال العسكري.



إلا أن عضو مجلس السيادة السوداني، والفريق ياسر عطا كان رأى ألا تفاوض مع «المتمردين» في إشارة إلى الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، وقال: «لا تفاوض ولا اتصال مع حميدتي إلا بعد تقديمه إلى العدالة».