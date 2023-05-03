رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية

وقال رئيسي في مقابلة خاصة عبر الميادين، أنّ إيران لديها علاقات وارتباط وأخوّة مع البلدان الإسلامية كافةً، ولا سيما بلدان المنطقة، وخصوصاً الإسلامية منها، وهذه من أولوياتها بشأن إقامة العلاقات.



تفاصيل الاتفاق مع السعودية



وفي سياق حديثه إلى الميادين، كشف رئيسي تفاصيل الاتفاق الإيراني السعودي برعاية الصين، وقال إنّه "في زيارته بكين، أطلعه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن توصّله، خلال زيارته السعودية، إلى مقترح لاستئناف العلاقات بين الرياض وطهران".



وأضاف: "رحبتُ بمقترح الرئيس الصيني، وقلت له إننا على استعداد كي نقيم هذه العلاقات مجدداً، ومقدّمات هذا الأمر تم اتخاذها في تلك الزيارة. وتقرَّر أن يعيَّن شخص من جانب الحكومة السعودية، وأن نرسل ممثلاً ووفداً نيابة عنا إلى الحوار الثنائي بين الطرفين".



وأشار رئيسي إلى أنّه بعد زيارته للصين تمت الدعوة إلى الحوار بين الجانبين، وأرسل الملك السعودي مستشار الأمن القومي، ونحن قرّرنا أيضاً أنْ نوفد سكرتير مجلس الأمن القومي. وتقرر أن يناقشا المواضيع التي تهم البلدين، واستئناف العلاقات السياسية بيننا".



وبالتزامن مع استئناف العلاقات، قال رئيسي إنّ "الأعداء شعروا بالغضب وعدم الارتياح، ومنهم الكيان الصهيوني، الذي يشعر بالغضب، وكشف عن ذلك".



وأضاف: "نحن نعتقد أن الوحدة الاستراتيجية أساسية ويجب متابعتها"، لافتاً إلى أن "إسرائيل" تتّبع "استراتيجية فَرِّقْ تَسُدْ وزرع التفرقة، ونحن نتّبع استراتيجية الوحدة والانسجام، وأعتقد أن هذه الخطوة في إمكانها أن تعزز الانسجام والوحدة بين البلدان الإسلامية، وبين بلدان المنطقة".



وأوضح الرئيس الإيراني أنّ "البعض لا يرغب في أن تكون الصين هي الواسطة بيننا وبين السعودية، لكننا نعتقد أن هذه الخطوة كانت خطوة إيجابية من جانب بكين".



وردّاً على سؤال يتعلق بتأثير الاتفاق بين طهران والرياض في العلاقات الإيرانية العربية، قال رئيسي: "نحن على استعداد لاستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في طهران والرياض، ووافقنا على المفاوضات بين البلدين، وأن نجلس ونتكلم ونحل مشاكلنا. أمّا فيما يتعلق بالبلدان العربية الأخرى، فيجب عليها أن تتخذ قرارها بشأن مصيرها".



وأضاف: "نحن دعونا لبنان واليمن إلى أنْ يقررا مصيريهما بنفسيهما، وأن يمنعا أي أحد من أن يفرض عليهما إرادته، ويتدخل في القرارات السياسية، لأن هذا سيخلق مشاكل".



ولفت الرئيس الإيراني إلى أنّه في حال تُركت الظروف اليمنية لليمنيين، أو الحوار اليمني اليمني، فـ"في إمكانهم أن يحلوا الأزمة اليمنية".



وشدّد رئيسي على أنّ "التدخل الأجنبي في البلدان، في لبنان مثلاً، وفي اليمن وفي سائر البلدان، لا يؤدي سوى إلى خلق المشاكل".



العلاقات مع سوريا مستمرة



وتطرق رئيسي إلى الملف السوري، وقال إنّ "سوريا كانت على الدوام في محور المقاومة، ووقفتْ وصمدتْ في وجه الاعتداءات الصهيونية والاستكبارية، ومواقفها كانت على الدوام تحظى بدعم إيران".



وأضاف أنّ "الولايات المتحدة الأميركية، من خلال خلق داعش والفصائل التكفيرية، وعبر إثارة الفتنة في سوريا، كانت تسعى لتقسيم سوريا، وزرعت كثيراً من الفرقة والخلافات داخلها".



وأشار رئيسي إلى أنّ الولايات المتحدة حرّضت البلدان العربية ضد سوريا، مشيراً إلى أنّ "البلدان العربية سعت أيضاً لتصفية حساباتها مع دمشق، واعتقدت أن سوريا سوف تنهار، وظنت أنها ستكسر الخط الأمامي للمقاومة، وعلقت آمالاً كثيرة على ذلك".



وتابع رئيسي: "صمدت إيران، وربما هي البلد الوحيد الذي دعم نظام الحكومة السورية، ووقف في وجه كل الفصائل التكفيرية وجميع الحركات الانفصالية، وحتى في وجه بعض بلدان المنطقة، التي سعت لتقسيم سوريا".



وبحسب الرئيس الإيراني، فإنّ الظروف، اليوم، تباينت بصورة كبيرة في سوريا، و"الرئيس بشار الأسد، وهو جدير بالتقدير، صمد مع الشعب السوري".



وقال إنّ "في ذلك اليوم الذي دعمت طهران سوريا، كان لبنان وحزب الله، والشعب السوري وإيران معاً، وسعوا كي يمنعوا تقسيم سوريا".



ورحّب رئيسي بإعادة علاقات الحكومة السورية بمختلف بلدان العالم، ولا سيما بلدان المنطقة، وخصوصاً البلدان الإسلامية.



أمّا بشأن العلاقات بين إيران وسوريا، فأكّد رئيسي أنّها علاقات استراتيجية ومهمة، و"هذه العلاقات سوف تستمر"، مضيفاً أنّ زيارته دمشق هي في إطار العلاقات بين البلدين، وفي إطار دعم جبهة المقاومة.



وشدّد رئيسي على عدة أمور تتعلق بسوريا، أبرزها سيادة الحكومة السورية على الأراضي السورية كافةً، وضرورة مغادرة القوات الأميركية سوريا "بسرعة".



أمّا بالنسبة إلى إعادة إعمار سوريا، فقال الرئيس الإيراني: "نحن على استعداد للتعاون مع الشعب والحكومة السوريين، ولدينا في إيران طواقم فنية وشركات ذات كفاءة عالية، قادرة على أن تؤدي دوراً مهماً في إعادة إعمار سوريا".



القضية الفلسطينية وجبهة المقاومة



وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال رئيسي إنّ "ليس في إمكان الاحتلال الإسرائيلي أن ينافس الشبان الفلسطينيين، وهو لا يستطيع التغلب على غزة، ولا يستطيع أن ينافس الضفة الغربية، ولا يستطيع إيجاد الأمن وتوفير الأمن في الداخل الفلسطيني المحتل".



وأكّد رئيسي أنّ الظروف تباينت عن السابق "بصورة كبيرة". ورأى أن كيان الاحتلال كان يطرح سابقاً، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، إقامة معاهدات، مثل "شرم الشيخ" واتفاقية "أوسلو". أما اليوم، فبات واضحاً أنّ "هذه الاتفاقيات لا يمكنها مطلقاً توفير الأمن لهذا الكيان".



وأوضح رئيسي أنّ الظروف لا "تُحدَّد في المفاوضات السياسية، بل يرسمها المجاهدون الفلسطينيون. واليوم، إن القرار في أيديهم".



وأضاف أنّ "الكيان الصهيوني، سواء في حرب الأيام الثلاثة والثلاثين (لبنان)، أو في حربَي الأيام الاثنين والعشرين والأيام الأحد عشر (غزة)، واجه فشلاً ذريعاً، فكيف يريد أن يواجه إيران ويهاجم شعبها".



وأكد رئيسي أنّ الظروف اليوم "تتجه لمصلحة جبهة المقاومة وضد الكيان الصهيوني"، مضيفاً: "إذا رأيتمْ جميع أجزاء المنطقة، فإن المقاومة في حالة نمو ورقي وزيادة القوة".



وبصورة واضحة، شدّد الرئيس الإيراني على أنّ التهديدات التي يطلقها "العدو في بعض الأحيان خاوية، ولا تستند الى أي أساس من القوة".



وقال إنّ "إيران أعلنت عدة مرات أن هذا الكيان، إذا ما اتخذ أقل خطوة ضد إيران، فإن خطوتنا الأولى سوف تكون بمنزلة اضمحلاله وإزالته"، مشدداً على أنّ "أول حماقة وخطوة لإسرائيل ستكون الخطوة الأخيرة لها، ولن يبقى شيء باسم الاحتلال".



الانضمام إلى منظمة شنغهاي.. والـ "بريكس"



وقال الرئيس الإيراني إنّ إيران تمد يد الصداقة والتعاون إلى أي بلد يريد التعاون معها، وهي، من هذه الناحية، "مستعدة للتعامل والتعاون مع جميع البلدان".



ودان رئيسي الأحادية والتفرد الأميركيين والتحكّم في العالم، مشدداً على ضرورة "ألا نكون تحت سلطة الآخرين، وألا نمارس السلطة على أحد".



وأضاف رئيسي أنّ المجتمع الدولي لا ينحصر فقط في ثلاثة بلدان أو أربعة، بل يشمل كل البلدان في مختلف القارات في العالم، لافتاً إلى أن إيران "تعتمد على العلاقات البناءة بالبلدان كافة، على أساس المصالح المشتركة".



وفيما يخص الانضمام إلى منظمة شنغهاي، قال رئيسي: "لدينا علاقات بالصين، وبروسيا أيضاً، وانضمامنا إلى منظمة شانغهاي وفر لنا أرضية للتعاون مع البنى التحتية في آسيا".



وأوضح رئيسي أنّ إيران تَعُدّ أنّ هذه العلاقات هي علاقات جيدة بالنسبة إليها، وهي على "استعداد للانضمام إلى مجموعة بريكس".



وأشار أيضاً إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تريد بث اليأس وتيئيس الشعب الإيراني بشأن قدراته، لكن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يشدد على زرع الثقة والأمل، ويسير بالأمل، وإنّ مصاديق ذلك تتجلى في مختلف المجالات".



وقال إنّ "العدو كان يريد فرض العزلة علينا، وأن يحدّ علاقاتنا ويعرقل حضورنا في منظمة شانغهاي والمنظمات الإقليمية والدولية، لكنه واجه الفشل. فعلاقاتنا تنمو وتقْوى، يوماً بعد آخر".



الشهيد قاسم سليماني عسكري ودبلوماسي



وتحدث رئيسي عن القائد السابق لقوة القدس في حرس الثورة، الشهيد الفريق قاسم سليماني، قائلاً إنّه بطل مكافحة الإرهاب، وكان له دور بارز جداً، "بحيث، عبر الاستعانة بالقوى الشعبية في سوريا والعراق، واجه القوى المهاجمة من داعش والقوى التكفيرية، وحقق نجاحاً باهراً".



وأضاف رئيسي: "بالتعاون مع الشعبين العراقي والسوري، وبالتعاون مع حزب الله في لبنان، استطاع سليماني أن يزيل إلى الأبد تيار داعش والإرهابيين".



وقال رئيسي، بشأن رفعه صورة سليماني في الأمم المتحدة، إن "الموضوع الذي أثرته أنا هناك"، هو من أجل تبيان أن الذين "يتشدقون بمكافحة الإرهاب يغتالون بطل محاربة الإرهاب، وبيد من؟ بيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت"، أي دونالد ترامب.



ولفت رئيسي إلى أنّ "اغتيال الحاج قاسم سليماني هو اغتيال شخصية لم تكن عسكرية بارزة فقط، بل كانت شخصية استراتيجية أيضاً. كان إنساناً استراتيجياً، ورجلاً موجوداً في الساحة. وفي الوقت نفسه، كان دبلوماسياً وقادراً ومقتدراً. ومثل هذا الشخص يقوم الأميركيون باغتياله".



وفي المقابلة، استشهد رئيسي بمقولة لمرشد الثورة الإيرانية، السيد علي خامنئي، حين قال إنّ "الشهيد الحاج قاسم سليماني أخطر من الحاج قاسم سليماني نفسه"، لافتاً إلى أنهم كانوا يتصورون "أنّهم عبر اغتيال الحاج قاسم سليماني سيقضون على نهجه، واليوم باتوا يشهدون في جميع أرجاء المنطقة صور الحاج، وأبناء المنطقة وشبانها يفتخرون بشخصه، إذ أصبح مدرسةً لشباننا ولشبان المقاومة في جميع أرجاء المنطقة".



العراق والشهيد أبو مهدي المهندس



وتحدّث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، الشهيد أبي مهدي المهندس، قائلاً إنّ "المهندس هو الشخص الذي يُعَدّ رمزاً لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، فتيار الحشد الشعبي والتيارات الثورية وشبان العراق اليوم اجتمعوا، ويحاربون الإرهاب، وقائدهم استُشهد على أيدي الأميركيين".



وأضاف أنّ "الأميركيين جاءوا الى العراق ويدّعون مكافحة الإرهاب، ثم يقتلون بطلَي مكافحة الإرهاب، وهما الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. لذلك، كان يجب أن نفضح هذه الكذبة، وأن يعلم العالم بأنهم هم الذين يديرون الإرهاب في العالم".



السيد حسن نصر الله شخصية بارزة وخالدة



وفي المقابلة، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنّ "حزب الله اللبناني يتمتع بمكانة مميزة، ليس في لبنان فقط، بل هو دعامة كبيرة للمقاومة في المنطقة أيضاً".



وأضاف أنّه، "منذ تشكيل الحزب مع الشهيد السيد عباس الموسوي، وصولاً إلى السيد حسن نصر الله، والشبان المقاومين في لبنان، لم يكنْ أحد يتنبأ بأنه يمكن للكيان الصهيوني أن ينسحب من الجنوب اللبناني".



وأوضح أنّه "في ذلك اليوم، عندما وقف حزب الله بشموخ وصمد أمام الهجوم الإسرائيلي في حرب تموز/يوليو 2006، وأثبت، للمرة الأولى، أنّ إسرائيل قابلة للاندحار، نجح في إلهام الشبان الفلسطينيين الصمود أمام الكيان الصهيوني، وفي القيام بالانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية والانتفاضة الثالثة".



وتابع رئيسي: "اليوم، أنتم ترون أن الشبان الفلسطينيين يقفون، بكل جدية، ويصمدون في ساحات القتال والجهاد. وهذا هو الدرس الذي تعلموه من حزب الله في لبنانْ".



وقال رئيسي إنّ "السيد نصر الله شخصية بارزة ورجل دين وعالِم. وهو سياسي وشخصية مجاهدة وثورية في المنطقة، ولديه قدرة على امتلاك القلوب"، معقباً: "ليس فقط قلوب الشيعة، بل قلوب السنّة والمسيحيين أيضاً، وحتى قلوب أصحاب المذاهب المتعددة في لبنان".



ولفت رئيسي إلى أنّ كثيرين من شبان العالم اليوم، يَعُدّون السيد حسن نصر الله شخصية مجاهدة ومقاومة، ونموذجاً عن الجهاد والمقاومة، وأن كثيرين من الشبان الثوريين في العالم يفتخرون بشخصيته.



أمّا إيران، وفق رئيسي، فتَعُدّ السيد نصر الله "شخصية بارزة وخالدة، كونه شخصية مجاهدة في وجه الكيان الصهيوني".



واعتقد رئيسي أن "الثقة الموجودة تجاه حزب الله في لبنان، والثقة الموجودة بشخص السيد نصر الله في لبنان، تمثّلان ثقة كبيرة وخاصة"، موضحاً أنه سمع من داخل الأراضي المحتلة أن الثقة بالسيد نصر الله عالية جداً.



ووصف رئيسي علاقة السيد حسن نصر الله بالشعوب المسلمة بالـ"وثيقة"، مشيراً إلى أنّ "هناك ثقة كبيرة داخل إيران أيضاً بالسيد حسن نصر الله".



الشعب الايراني يثق بقدراته الذاتية



ورأى رئيسي أنّ الشعب الإيراني "اقتنع بأنه يستطيع أن يقف على قدميه، ويستطيع أن يدير شؤونه الذاتية باستقلالية، وألّا يتكئ على الأجانب".



ولفت إلى أنّ "هذه الثقة بالقدرات الذاتية، ترسَّختْ في ذهن الشعب الإيراني، وهذا هو، في حد ذاته، سر انتصاره ونجاحه".



وفي سياق حديثه، أشار رئيسي إلى دور القيادة وتوجيهات القائد، قائلاً إنّ "من الإنصاف أن نقول إن سماحة المرشد الايراني يقود الشعب في مختلف المجالات. وعلى رغم كل الاضطرابات والانعطافات، فإنه قاد النظام وصنع القوة له" .



وأوضح أنّ "الشعب الإيراني أدرك أن هذا النظام هو خيمة، وعمود هذه الخيمة هو الولاية، والذي يقيم ويحفظ هذه الخيمة هو الولاية والإمامة. لذلك، فإن الإيرانيين يثقون بالنظام وبالقيادة".



وختم: "اليوم، وصلنا إلى مرحلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، واستطعنا أن نكون أحد البلدان المطروحة في الصناعات الدفاعية والنووية".