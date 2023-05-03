36 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 36 عملا مقاوما، أدوت إلى إصابة 3 مستوطنين، في عملية إطلاق نار قرب طولكرم.



ونفذ مقاومون 7 عمليات إطلاق نار قرب حاجز جبارة ومستوطنة "افني حيفتس" في طولكرم، وبيت أمر بالخليل، وجبل جرزيم بنابلس، بالإضافة لإطلاق النار صوب قوات الاحتلال في جلبوع وفقوعة وحاجز الجلمة في جنين.



واندلعت المواجهات في 17 نقطة، شملت الرام وحزما في القدس، والبيرة والنبي صالح في رام الله، وسيلة الظهر في جنين، والصرارة وديربا في نابلس، وكفر اللبد في طولكرم، ومخيم عين السلطان في أريحا، والخضر وحوسان في بيت لحم، وبيت أمر في الخليل.



وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في بيت أمر وحاجز دوتان وقلقيلية، وحطموا مركبتين للاحتلال، وتصدوا للمستوطنين في 7 مواقع.