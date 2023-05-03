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الأربعاء 3 أيار 2023 ساعة 08:46

تحضيرات بمدينة السيدة زينب (ع) استعداداً لاستقبال الرئيس الإيراني

تحضيرات بمدينة السيدة زينب (ع) استعداداً لاستقبال الرئيس الإيراني
وستقوم إدارة العتبة الزينية المقدسة ستقوم بإقفال المقام الشريف من مساء اليوم الثلاثاء حتى صباح يوم الخميس القادم، ذلك ضمن الأجراءات التي تتخذها المدينة لزيارة الرئيس الإيراني.

وتنهمك الدوائر المختصّة في سوريا وإيران في التحضير لبرنامج هذه الزيارة التي ستستمر لمدة يومين، التي يُراد لها أن تكون إحتفالية، وأن تحمل دلالات على إنتصار المحور الذي يضمّ البلدين، خصوصًا بعد توجّه دول عربية عديدة، على رأسها السعودية، لإحياء علاقاتها مع دمشق.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة للسيد رئيسي في ظلّ المصالحة السعودية – الإيرانية التي أضفت أجواء إيجابية على المنطقة، بدءًا من اليمن وصولا إلى سوريا. وقالت مصادر مطّلعة إنّ “الزيارة ستكون إستثنائية من حيث نتائجها، إذ سيُعلَن خلالها البدء في تنفيذ قرارات تتعلّق بإعادة الإعمار وتدشين مشاريع إقتصادية عدة”.

وأضافت أنّ “هذه الزيارة لن تكون تقليدية، وستتخللها جولات ميدانية، كما أنّ موضوع المقاومة والمحور سيكون حاضرًا بقوة في برنامجها، مع ما يعنيه ذلك من رسائل حول جاهزية المحور وتكامل رؤيته وبرنامجه، بما يتجاوز الشق العسكري إلى الملفات الإقتصاديّة والتنموية”.

 
رقم : 1055601
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