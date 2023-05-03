العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا وجرح اثنين بالضفة المحتلة

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى القاضي، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته”، وتابعت أن “قوات الاحتلال نقلت المعتقل إلى جهة غير مجهولة”.



من جهة ثانية، أصيب الأربعاء شابين فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي خلال مواجهات مع القوات الصهيونية في مدينة اريحا شرقي بالضفة المحتلة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية “بإصابة شبابين بمواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام الأخير لمخيم عين السلطان”، وذكرت أن “مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال حيث قمع القوات المقتحمة المواطنين بقوة السلاح”.



يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت يوم الثلاثاء المدخل الشمالي لمدينة أريحا وقيدت حركة المواطنين.



