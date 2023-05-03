عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وتأتي الاقتحامات تزامناً مع تحذيرات مقدسية من مساعي الاحتلال المتواصلة لتحويل مصلى باب الرحمة لكنيسٍ يهودي.

وحذر مختصون من مساعي الاحتلال لتهويد مصلى باب الرحمة، بسبب قربه من قبة الصخرة، وكونه الباب الوحيد الذي لا يمر من الأسواق والبلدة القديمة.

كما تواصلت الدعوات الفلسطينية بضرورة الحشد والرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين.