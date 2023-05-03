قائد سلاح البر الايراني: سنسحق العدو لو ارتكب اي خطأ

وخلال تفقده اليوم لوحدات اللواء المدرع "281" (الشهيد نيكخواه) في كرمانشاه غرب ايران، اشار العميد حيدري إلى الجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة وقال: جنود جيش جمهورية إيران الإسلامية مستعدون وايديهم على الزناد للتضحية والدفاع عن حدود إيران.



واضاف: فليعرف الأعداء بأنهم لو ارتكبوا اي خطأ سنرد عليهم بشكل حاسم وسنسحقهم باسرع ما يكون.



واعتبر قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية ان من أهم الأولويات هو الحفاظ على القدرات القتالية والدفاعية وتحسينها وتقديم تدريب دقيق للقوات لضمان أمن البلاد وقال: الاستعداد القتالي لقوات جمهورية إيران الإسلامية لا يمكن اختباره، والقوة البرية للجيش هي في الخط الامامي للدفاع عن البلاد في طريقها لتحقيق أهداف الثورة الإسلامية.