إيران تحقق الاكتفاء الذاتي في بناء الهياكل البحرية المختلفة

وقال فتحي خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء، مع بداية عمل الحكومة الثالثة عشر، حققت إيران الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة في بناء الهياكل البحرية المختلفة من خلال تعزيز المعرفة الهندسية للمنشآت البحرية،



وأضاف: حاليا نحن مكتفون ذاتيا في تصميم إلى تنفيذ الهياكل البحرية، وفي العام الماضي تم بناء المرحلة الثانية لأكبر رصيف في ميناء الشهيد رجائي، حيث يمكن إرساء الجيل الجديد من السفن من قبل مهندسين إيرانيين فيه.



وقال فتحی حول معدات وتوريد قطع غيار معدات الموانئ الاستراتيجية إننا نأمل أن نكون قادرين على تحقيق النجاح في هذا القطاع ايضا.



وفي إشارة إلى دعم نقل التكنولوجيا قال: إن العديد من الشركات القائمة على المعرفة أعلنت عن استعدادها لإنتاج المعدات، لكن إنتاج بعض المعدات محليا ليس اقتصاديا، لأننا لا نحتاجها بأعداد كبيرة.



يذكر أن سيعقد المؤتمر الدولي الرابع عشر للشواطئ والموانئ والهياكل البحرية ICOPMAS 2022 في 9 و 10 أيار/ مايو الجاري في قاعة المؤتمرات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.



والمؤتمر هو المنصة الأخيرة لعرض الإنجازات العلمية في مجال تحسين الهندسة والصناعة البحرية الذي سيعقد بحضور مهندسين دوليين.