تركيا: قررنا نقل سفارتنا من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان

وأوضح في مقابلة مع قناة "إن تي في"، قائلا: "عرض علينا الجانب السوداني نقل مقر سفارتنا في الخرطوم إلى مدينة بورت سودان، وسيزودوننا بموقع هناك، نظرا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المنطقة التي تقع فيها سفارة تركيا، لذلك قررنا نقل بعثتنا الدبلوماسية إلى مدينة بوت سودان مؤقتا".



وأشار أوغلو، إلى أن الرصاص أصاب مبنى السفارة التركية في الخرطوم، وأصيب عدد من المواطنين الأتراك خلال الاشتباكات، منوها بأن أنقرة قامت بإجلاء 2061 شخصا من السودان، بينهم 1763 مواطنا تركيا.