الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 أيار 2023 ساعة 15:09

تركيا: قررنا نقل سفارتنا من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان

تركيا: قررنا نقل سفارتنا من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان
وأوضح في مقابلة مع قناة "إن تي في"، قائلا: "عرض علينا الجانب السوداني نقل مقر سفارتنا في الخرطوم إلى مدينة بورت سودان، وسيزودوننا بموقع هناك، نظرا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المنطقة التي تقع فيها سفارة تركيا، لذلك قررنا نقل بعثتنا الدبلوماسية إلى مدينة بوت سودان مؤقتا".

وأشار أوغلو، إلى أن الرصاص أصاب مبنى السفارة التركية في الخرطوم، وأصيب عدد من المواطنين الأتراك خلال الاشتباكات، منوها بأن أنقرة قامت بإجلاء 2061 شخصا من السودان، بينهم 1763 مواطنا تركيا.
رقم : 1055679
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
3 أيار 2023
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
3 أيار 2023
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
3 أيار 2023
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
3 أيار 2023
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
3 أيار 2023
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
2 أيار 2023
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
2 أيار 2023
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
2 أيار 2023
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
2 أيار 2023
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
2 أيار 2023
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
2 أيار 2023
السودان على شفا أزمة إنسانية
السودان على شفا أزمة إنسانية
2 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية