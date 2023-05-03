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الأربعاء 3 أيار 2023 ساعة 17:22

بارزاني يجتمع بوزير الدفاع الإيطالي بشأن ملفات أمنية وعسكرية

بارزاني يجتمع بوزير الدفاع الإيطالي بشأن ملفات أمنية وعسكرية
وذكر بيان لمكتب بارزاني، أن الأخير "استقبل ظهر اليوم الأربعاء 3 أيار 2023، وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو؛ لمناقشة سبل تعزيز علاقات إيطاليا مع العراق وإقليم كردستان، والزيارة الأخيرة لرئيس الإقليم إلى روما، والأوضاع السياسية في العراق وعلاقات أربيل وبغداد، ودور إيطاليا ضمن التحالف الدولي للقضاء على داعش، وآخر تطورات مقارعة الإرهاب".

وجدد بارزاني، "التعبير عن شكر وامتنان إقليم كردستان لدور إيطاليا ودعمها العسكري للعراق وإقليم كوردستان في محاربة داعش، معبراً عن رغبة إقليم كردستان في تطوير علاقاته مع إيطاليا، وتوسيع التعاون المشترك في المجال الأمني بصورة خاصة. كما أشاد بدور القوات الإيطالية العاملة في الإقليم في مجال تدريب قوات البيشمركة".

من جهته، وإلى جانب الإشارة إلى استمرار بلاده في تقديم الدعم العسكري للعراق الإقليم كردستان والتعبير عن تقدير إيطاليا لدور كردستان في هزيمة داعش، أكد وزير الدفاع الإيطالي، أن "بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كردستان. فيما عدّ أمان واستقرار الإقليم والعراق مهمين للمنطقة والعالم".

كما جرت مناقشة "تداعيات الحرب في أوكرانيا وأحدث التطورات في المنطقة بصورة عامة".
رقم : 1055690
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