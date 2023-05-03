اللواء صفوي: من الضروري ايلاء اهتمام خاص بسواحل البلاد البالغ طولها 2900 كيلومتر

وقال: إن نظرة الحكومة الحالية تجاه الاقتصاد الموجه للبحر مع اقتراب إقامة علاقات ثنائية مع 15 دولة مجاورة تعتبر إيجابية.



واضاف اللواء يحيى رحيم صفوي خلال زيارته لميناء الشهيد رجائي، اليوم الاربعاء، انه فيما يتعلق بالاقتصاد الموجه للبحر واستراتيجيته ، فقد أكد قائد الثورة الاسلامية على أهمية القضايا البحرية منذ عدة سنوات ، وشهدنا الموقف الإيجابي للحكومة الحالية تجاه الاقتصاد الموجه للبحر بدبلوماسية سياسية نشطة.



وصرح اللواء رحيم صفوي أن الخطة السابعة وحتى الثامنة للبلاد لخلق تنمية مستدامة واقتصاد موجه للبحر وتصدير واستيراد البضائع يمكن أن تكون مؤثرة في خلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي ، وقال ان نظر الحكومة الحالية تجاه الاقتصاد الموجه للبحر مع نهج إقامة علاقات ثنائية مع 15 دولة مجاورة تعتبر إيجابية.