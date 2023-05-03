الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 أيار 2023 ساعة 21:26

رئيسي في لقائه الأسد: علاقاتنا معقودة بدماء الشهداء.. سوريا ومحور المقاومة انتصرا

رئيسي في لقائه الأسد: علاقاتنا معقودة بدماء الشهداء.. سوريا ومحور المقاومة انتصرا
وقال آية الله رئيسي في هذا الاجتماع الذي حضره اعضاء الوفد الرئاسي الايراني الرفيع ايضا ونظرائهم من الجانب السوري، ان الحكومة والشعب السوري ومحور المقاومة قد انتصروا على الارهاب واجتازوا المرحلة الصعبة ، كما اكد على ان التغيرات الاقليمية ومن خارج الاقليم عجزت عن التأثير على العلاقات الأخوية بين البلدين.

واشار رئيس الجمهورية الاسلامية الى الصعوبات والمشاكل الكبيرة التي تخطتها الحكومة السورية والشعب السوري قائلا " اليوم يمكننا القول بأنكم تفوقتم واجتزتم هذه المشاكل ورغم وجود التهديدات والعقوبات التي فرضت عليكم استطعتم ان تنتصروا ".

واردف آية الله رئيسي " اليوم فان أحقية مكانة ايران وسوريا وتطابق هذا المسار مع العقلانية والمقاومة والصمود قد أثبتت تماما وبرهنت جدواها والذين كانوا يشككون حتى يوم امس في موقف ايران ووجهات نظرها وآرائها ومكانتها السياسية تجاه سوريا قد اقتنعوا بأن هذا الموقف كان على حق وكان عادلا .

كما شدد رئيس الجمهورية على دعم ومساعدة ايران من اجل تحقيق السلام المستدام والاستقرار والهدوء في سوريا قائلا "ان الجمهورية الاسلامية وكما وقفت الى جانب الحكومة والشعب السوري خلال الحرب على الارهاب ، فانها ستبقى الى جانب الاخوة السوريين في ساحات الاعمار والتقدم والتطوير ايضا.

من جانبه قال الرئيس السوري بشار الأسد ان "العلاقات العريقة بين بلدينا والتي تأسست منذ أكثر من أربعة عقود. هذه العلاقات غنيّة عن التعريف غنيّة بالمضمون، غنيّة بالتجارب وغنيّة بالرؤية التي كوّنتها. ولأنها كذلك كانت خلال تلك الفترات العصيبة علاقة مستقرّة وثابتة بالرغم من العواصف الشديدة السياسية والأمنية التي ضربت هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. هذه العواصف التي غيّرت مفاهيم ونسفت أسساً ودمّرت دولاً بأكملها لكنها لم تتمكن من التأثير على الرؤية الثابتة المشتركة بين بلدينا للأحداث التي كانت تمر”.

وأضاف الرئيس الأسد: “أثبتت هذه الرؤية المشتركة أنها مستندة إلى أسس صحيحة وثابتة، مستندة إلى قيم، مستندة إلى مبادئ، مستندة إلى عقائد، ومستندة وهو الأهم إلى مصالح الشعوب وإلى سيادتها واستقلالها. العلاقة بين بلدينا بنيت على الوفاء، عندما شنت حرب ظالمة ضد إيران في عام 1980 لمدة ثماني سنوات، سورية لم تتردد بالوقوف إلى جانب إيران بالرغم من التهديدات والمغريات في ذلك الوقت”.

وتابع الرئيس الأسد: “عندما شنّت الحرب ضد سورية منذ اثني عشر عاماً لم تتردد إيران في الوقوف إلى جانب سورية بالرغم من التهديدات والمغريات أيضاً، ولم تتردد في تقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي بل قدّمت دماء، والدماء هي أغلى شيء يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان”.

وقال الرئيس الأسد: “أما الرؤية المشتركة فقد ميّزت بين الواقعية السياسية وبين المقامرة السّياسية، نحن وأنتم لم نقامر بالسّياسة على الإطلاق، لم نضع مصير دولنا وشعوبنا في يد الأجانب أو الأجنبيّ، وإنما راهنا على انتصار الحق في النهاية وربحنا الرهان. لكل هذه الأسباب زيارتكم اليوم هامّة، أهميتها تنطلق من عمق العلاقات بين بلدينا، هذا العمق المنطلق من الماضي والمتجه إلى الأمام بثقة وبثبات باتجاه المستقبل”.
رقم : 1055720
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
3 أيار 2023
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
3 أيار 2023
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
3 أيار 2023
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
3 أيار 2023
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
3 أيار 2023
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
2 أيار 2023
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
2 أيار 2023
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
2 أيار 2023
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
2 أيار 2023
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
2 أيار 2023
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
2 أيار 2023
السودان على شفا أزمة إنسانية
السودان على شفا أزمة إنسانية
2 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية