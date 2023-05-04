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الخميس 4 أيار 2023 ساعة 09:46

البرلمان العربي يدين جريمة الصهاينة بحق الشيخ خضر عدنان

البرلمان العربي يدين جريمة الصهاينة بحق الشيخ خضر عدنان
وفي بيان أصدره يوم الاربعاء، أدان البرلمان العربي جريمة الصهاينة في استشهاد الشيخ خضر عدنان الاسير الفلسطيني القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، وحمّل الكيان الصهيوني مسؤولية هذه الجريمة.

كما دعا البرلمان العربي الى تدويل قضية اسرى فلسطين، عبر البرلمانات العربية، والاقليمية والدولية، وطالب منظمة الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية، بالعمل على تنفيذ اتفاقية جنيف بشأن الاسرى، من اجل دعم اسرى فلسطين.

كما طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بإنهاء سياسة التقصير والإهمال الطبي بحق الأسرى والإفراج عنهم.

وأكد البرلمان العربي مواصلة جهوده في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تدويل قضيتهم، والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لاستعادة أرضه وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 1055822
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