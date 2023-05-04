الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 أيار 2023 ساعة 09:59

3 شهداء فلسطينيين خلال محاصرة أحد المنازل بالبلدة القديمة في نابلس

3 شهداء فلسطينيين خلال محاصرة أحد المنازل بالبلدة القديمة في نابلس
وتم إخلاء جثامين الشهداء من أحد المنازل في البلدة القديمة، وفق مصادر محلية.

وأشار مصدر صحفي ان وسائل إعلام عبرية زعمت أن الشهداء يتبعون لحركة حماس وهم من قاموا بتنفيذ العملية الأخيرة والتي قتل فيها ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له أنه بعد معلومات استخباراتية دقيقة تم تصفية ناشطين من حماس هما حسن قطناني ومعاذ المصري نفذا عملية إطلاق النار قرب مفترق الحمرا قبل نحو شهر ما أدى لمقتل 3 إسرائيليات.

وأضاف جيش الاحتلال أنه جرى قتل إبراهيم جبر أحد مساعدي المطلوبين في نابلس على التخفي وتم الاستيلاء على أسلحة في مكان العملية.

وزارة الصحة الفلسطينية من جانبها قالت إن عدد شهداء العدوان على البلدة القديمة بنابلس ارتفع إلى 3 شهداء، اثنان من الشهداء تشوهت ملامحهم بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهم، ما يصعب معه التعرف على هوياتهم، فيما أبلغ الهلال الأحمر عن 14 إصابة و153 حالة اختناق.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال حاصرت منزلين في البلدة القديمة أحدهما لعائلة الشهيد محمد العزيزي مؤسس “عرين الأسود”.

ووفقًا لذات المصادر، فإن قوات الاحتلال أطلقت صواريخ مضادة ووجهت طائرات “درون” انتحاية تجاه المنزلين، وسمع دوي انفجارات بفعل ذلك.

وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات مسلحة في عدة مناطق بمحيط البلدة القديمة، فيما سمعت مآذن المساجد في نابلس تدعو لمساندة المقاومين وفك الحصار عنهم.

وأوضحت مصادر محلية أن مقاومين أسقطوا طائرة مسيرة أثناء تحليقها في مكان الاقتحام.
رقم : 1055826
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
3 أيار 2023
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
3 أيار 2023
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
3 أيار 2023
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
3 أيار 2023
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
3 أيار 2023
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
2 أيار 2023
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
2 أيار 2023
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
2 أيار 2023
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
2 أيار 2023
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
2 أيار 2023
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
2 أيار 2023
السودان على شفا أزمة إنسانية
السودان على شفا أزمة إنسانية
2 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية