الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 أيار 2023 ساعة 10:01

إجلاء الدفعة الثانية من أبناء الجالية السورية في السودان

إجلاء الدفعة الثانية من أبناء الجالية السورية في السودان
وتحدث المغترب عبد الرحمن دياب عن الصعوبات التي واجهتهم في طريقهم من الخرطوم إلى بورسودان، لافتا إلى أن عمليات الإجلاء كانت معقدة هناك، لكن السفارة نسقت مع كل الجهات ولم يوفروا جهدا في مساعدة الجميع، معرباً عن شعوره بالأمان بعد خروجه من أجواء الحرب والعودة إلى سورية.

بدوره أحمد محمد أشار إلى أنه قدم من الخرطوم إلى بورسودان، حيث تمت المباشرة بإجراءات الإجلاء وتسجيل العوائل والأفراد وأعرب عن سعادته بعودته إلى بلده الأم سورية.

وأشارت علا زغل من حلب إلى الصعوبات التي واجهتهم حتى وصلت طائرة الإجلاء، منوهة بالمساعدة والتسهيلات التي قدمتها السفارة السورية في السودان وأعربت عن شعورها بالأمان لدى وصولها إلى سورية.

وأشاد المغترب محمود سويدان بمساعدة السفارة السورية وما تقدمه من جهود، وشركة أجنحة الشام التي أقلتهم إلى سورية.

وبين طلال تقوة المضيف في العمليات الأرضية في أجنحة الشام أن الشركة بانتظار تنسيق وزارة الخارجية مع الأطراف في السودان للحصول على أذون إجلاء أخرى.

وكانت وصلت إلى مطار دمشق الدولي فجر أمس الأربعاء الدفعة الأولى من أبناء الجالية السورية ممن تم أجلاؤهم من السودان وضمت 191 شخصاً بينهم 21 طفلاً على متن طائرة أجنحة الشام.
رقم : 1055827
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
3 أيار 2023
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
3 أيار 2023
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
3 أيار 2023
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
3 أيار 2023
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
3 أيار 2023
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
2 أيار 2023
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
2 أيار 2023
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
2 أيار 2023
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
2 أيار 2023
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
2 أيار 2023
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
2 أيار 2023
السودان على شفا أزمة إنسانية
السودان على شفا أزمة إنسانية
2 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية