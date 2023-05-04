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الخميس 4 أيار 2023 ساعة 10:04

اشتباكات مسلحة عنيفة في البلدة القديمة بنابلس

اشتباكات مسلحة عنيفة في البلدة القديمة بنابلس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،صباح اليوم الخميس، البلدة القديمة من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة "إسرائيلية" اقتحمت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلاً، وأن تعزيزات لقوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور.

وأفادت مصادر صحفية باندلاع مواجهات في عدة مناطق بمحيط البلدة القديمة، فيما سمعت مآذن المساجد في نابلس تدعو لمساندة المقاومين وفك الحصار عنهم.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطنين اثنين بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في وسط البلدة القديمة بنابلس.
مصدر : وكالات
رقم : 1055828
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