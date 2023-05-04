الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 أيار 2023 ساعة 10:35

زيلينسكي يصل الى هولندا في زيارة غير معلنة

زيلينسكي يصل الى هولندا في زيارة غير معلنة
وذكرت المصادر بأن الطائرة الحكومية هبطت حوالي الساعة 22:15 (23:15 بتوقيت موسكو) في مطار شيفول الهولندي.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي برئيس الوزراء الهولندي مارك روته يوم الخميس، ووفقا لعدد من التقارير الإعلامية، من المقرر أن يتحدث زيلينسكي في لاهاي بخطاب "لا سلام بدون عدالة لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، رجحت وسائل الإعلام الفنلندية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة غير معلنة للعاصمة الفنلندية يوم الأربعاء، سافر على متن طائرة أمريكية من طراز Boeing C-40B.

ووفقا لأكبر صحيفة في فنلندا Helsingin sanomat، ظهر "مكتب طيران" تابع لسلاح الجو الأمريكي في مطار هلسنكي، والذي يمكن أن يكون وسيلة نقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وتوضح الصحيفة، أنه من الناحية العملية، تعد هذه الطائرة النسخة العسكرية من أكثر طائرات الركاب شيوعا في العالم "بوينغ 737".

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، أن كييف حاولت في الليل استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة، واستهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، وسرعان ما أسقطهما الجيش الروسي والخدمات الخاصة الروسية.

وقال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى ويواصل العمل كالمعتاد، وأكد الكرملين أن هذا هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراها مناسبا.

ومن جانبه، أدعى الرئيس الأوكراني، أن كييف لم تهاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو قصر الكرملين في موسكو.

وقال زيلينسكي: "نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا.. ليس لدينا أسلحة كافية لهذا، لا نستخدمها في كل مكان.. لم نهاجم بوتين".
مصدر : وكالات
رقم : 1055832
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبرز نقاط ضعف الکيان الإسرائيلي في المرحلة الجديدة
أبرز نقاط ضعف الکيان الإسرائيلي في المرحلة الجديدة
هل نشهد عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
هل نشهد عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
4 أيار 2023
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
3 أيار 2023
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
3 أيار 2023
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
3 أيار 2023
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
3 أيار 2023
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
3 أيار 2023
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
3 أيار 2023
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
2 أيار 2023
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
2 أيار 2023
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
2 أيار 2023
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
2 أيار 2023
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
2 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية