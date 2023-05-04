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الخميس 4 أيار 2023 ساعة 11:00
رئيسي يلتقي مجموعة من قادة المقاومة الفلسطينية في سوريا
وجرى اللقاء الذي تم اليوم الخميس في القصر الرئاسي في دمشق بحضور وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان .
مصدر :
وكالات
رقم :
1055836
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