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الخميس 4 أيار 2023 ساعة 11:00

رئيسي يلتقي مجموعة من قادة المقاومة الفلسطينية في سوريا

رئيسي يلتقي مجموعة من قادة المقاومة الفلسطينية في سوريا
وجرى اللقاء الذي تم اليوم الخميس في القصر الرئاسي في دمشق بحضور وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان .
مصدر : وكالات
رقم : 1055836
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