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الخميس 4 أيار 2023 ساعة 13:54
استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الإحتلال في نابلس
واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابة إيمان زياد أحمد عودة 26 عاما جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال في حوارة جنوب نابلس.
رقم :
1055861
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