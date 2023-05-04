استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الإحتلال في نابلس

اسلام تايمز (فلسطين) - أفادت مصادر اليوم الخميس باستشهاد فتاة فلسطينية،برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس، بالضفة المحتلة.