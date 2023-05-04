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الخميس 4 أيار 2023 ساعة 13:55

الكويت تحدد 6 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية
ورفع مشروع المرسوم لولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير وتم حل البرلمان بمرسوم أميري الإثنين الماضي.

وفي 17 أبريل الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي مشعل الجابر الصباح، حل مجلس الأمة المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي "حلا دستوريا" استنادا إلى المادة 107 من الدستور، مع الدعوة إلى انتخابات جديدة في الأشهر المقبلة.

وشهد مجلس 2020 أحداثا كثيرة، تمثلت في وجود منافسة شديدة على كرسي الرئاسة بين المرشح مرزوق الغانم ومرشح كتلة المعارضة بدر الحميدي، .

وانعكست نتائج ذلك إثر فوز الغانم على جلسات المجلس التي شهدت معارضة كبيرة لأداء الحكومة، وغيابها عن معظم الجلسات، وانتهى الأمر بإعلان 21 نائبا اعتصاما في 14 يونيو/حزيران الماضي، احتجاجا على ما يصفونه "بتعطيل الدستور".
رقم : 1055863
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