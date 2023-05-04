مقتل شخص وإصابة 3 بإطلاق نار في أتلانتا

وأوضحت الشرطة أن السلطات تبحث عن مسلح بعد إطلاق النار على عدة أشخاص في وسط مدينة أتلانتا بالقرب من مستشفى نورثسايد الطبي، لافتا إلى أن المشتبه به معروف لديهم ولا يزال طليقا.



ونشرت إدارة شرطة أتلانتا صورا يظهر فيها مطلق النار المشتبه به وهو يرتدي "هوديي" (سترة لها قبعة)، قائلة إنه مطلق النار النشط بناء على التحقيق الأولي.



وأضافت الشرطة: "يُطلب من أي شخص لديه أي معلومات عن مكان وجود هذا الشخص الاتصال برقم 911"..يعتقد أن المشتبه به مسلح وخطير ويجب عدم الاقتراب منه".



وغردت إدارة شرطة أتلانتا بوقت سابق اليوم الأربعاء في "تويتر" بأنها كانت تحقق في حادث إطلاق نار نشط داخل مبنى في شارع ويست بيتشتري، بين الشارعين 12 و 13، مشيرة إلى أن عدة أشخاص أصيبوا.



وشوهدت عدة سيارات إطفاء وعربة شرطة مصفحة ونواب من مكتب شرطة مقاطعة فولتون في مكان الحادث.