الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 أيار 2023 ساعة 13:56

مقتل شخص وإصابة 3 بإطلاق نار في أتلانتا

مقتل شخص وإصابة 3 بإطلاق نار في أتلانتا
وأوضحت الشرطة أن السلطات تبحث عن مسلح بعد إطلاق النار على عدة أشخاص في وسط مدينة أتلانتا بالقرب من مستشفى نورثسايد الطبي، لافتا إلى أن المشتبه به معروف لديهم ولا يزال طليقا.

ونشرت إدارة شرطة أتلانتا صورا يظهر فيها مطلق النار المشتبه به وهو يرتدي "هوديي" (سترة لها قبعة)، قائلة إنه مطلق النار النشط بناء على التحقيق الأولي.

وأضافت الشرطة: "يُطلب من أي شخص لديه أي معلومات عن مكان وجود هذا الشخص الاتصال برقم 911"..يعتقد أن المشتبه به مسلح وخطير ويجب عدم الاقتراب منه".

وغردت إدارة شرطة أتلانتا بوقت سابق اليوم الأربعاء في "تويتر" بأنها كانت تحقق في حادث إطلاق نار نشط داخل مبنى في شارع ويست بيتشتري، بين الشارعين 12 و 13، مشيرة إلى أن عدة أشخاص أصيبوا.

وشوهدت عدة سيارات إطفاء وعربة شرطة مصفحة ونواب من مكتب شرطة مقاطعة فولتون في مكان الحادث.
رقم : 1055864
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: إنتصار جبهة المقاومة في سوريا وفلسطين ولبنان أمر محسوم
رئيسي: إنتصار جبهة المقاومة في سوريا وفلسطين ولبنان أمر محسوم
أفعال مشبوهة لأمريكا في ‘‘عين الأسد‘‘
أفعال مشبوهة لأمريكا في ‘‘عين الأسد‘‘
4 أيار 2023
رئيسي : على المسلمين توظيف كافة طاقاتهم لتحرير القدس من الصهاينة
رئيسي : على المسلمين توظيف كافة طاقاتهم لتحرير القدس من الصهاينة
4 أيار 2023
العميد قاآني: لم يعش الصهاينة هذا القدر من الاذلال في يوم من الأيام
العميد قاآني: لم يعش الصهاينة هذا القدر من الاذلال في يوم من الأيام
4 أيار 2023
أبرز نقاط ضعف الکيان الإسرائيلي في المرحلة الجديدة
أبرز نقاط ضعف الکيان الإسرائيلي في المرحلة الجديدة
4 أيار 2023
هل نشهد عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
هل نشهد عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
4 أيار 2023
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
3 أيار 2023
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
3 أيار 2023
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
3 أيار 2023
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
3 أيار 2023
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
3 أيار 2023
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
دور الإمارات في عدم استقرار السودان
3 أيار 2023
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
2 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أفعال مشبوهة لأمريكا في ‘‘عين الأسد‘‘
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
"الأكراد" سيف ذي حدين سيحددون فوز أو خسارة "أردوغان"
دور الإمارات في عدم استقرار السودان