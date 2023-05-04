نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير خروشة

اسلام تايمز (فلسطين) - حمّل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير محمد خروشة، بعد تعرضه لاعتداء وحشيّ من قبل السّجانين أمس الأربعاء، وعلى إثرها نقل إلى أحد المستشفيات، دون معرفة تفاصيل كافية عن وضعه الصحيّ حتّى الآن.