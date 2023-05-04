عملية اغتيال اسرائيلية في نابلس تخلف 3 شهداء

المصادر الفلسطينية قالت ان قوات الاحتلال اقتحمت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلين هناك واطلقت صواريخ محمولة على الكتف ووجهت مسيرات انتحارية تجاه المنزلين تبعها سماع دوي انفجارات في المكان ما خلف دماراً هائلا.



وافاد شهود عيان باندلاع اشتباكات مسلحة في محيط البلدة القديمة تناثرت على اثرها بقايا الرصاص في كل مكان. وتحدثت المصادر عن اسقاط الشبان الفلسطينيين طائرة مسيرة أثناء تحليقها في مكان الاقتحام.



وفي هذا الصدد قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان اثنين من الشهداء تشوهت ملامحهم بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهما. فيما اشار الهلال الأحمر الفلسطيني الى ان قوات الاحتلال منعت طواقمه من دخول حي الياسمينة لنقل المصابين.



من جهته أعلن جيش الاحتلال عن تصفية فلسطينيين اثنين من حركة حماس اضافة الى ثالث ساعدهما في تنفيذ عملية الاغوار التي قتلت فيها ثلاث مستوطنات قبل نحو شهر.



واعلنت إذاعة الجيش ان قوات من وحدة 'يمام' و'الشاباك' بمشاركة قوات من جيش الاحتلال هي من قامت بعملية الإغتيال في نابلس.



وفي اول رد فعل للمقاومة دعت حركة حماس الى تصعيد الرد وقالت ان الاحتلال واهم بأنه بهذه الجريمة سيوقف المقاومة في الضفة فيما زفت الحركة في بيان لها شهداءها متبنية عملية الاغوار عبر قولها ان الشهداء الثلاثة هم أبطال هذه العملية التي نُفّذت رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى.



فصائل المقاومة الفلسطينية الاخرى اكدت ان الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه وقالت ان مجزرته لن تضعف إرادة المقاومة بل ستزيدها إصراراً على المواصلة والاستمرار لردع الاحتلال. كما ادانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات الاسرائيلية وحذرت الاحتلال من استمرار عمليات القتل واقتحام المدن مطالبة الإدارة الأميركية بوقف عدوانه وقالت ان هذه السياسة تدفع للعنف وتوتير الأجواء.



وشيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الخميس جثامين الشهداء الثلاثة، حسن قطناني ومعاذ المصري، وإبراهيم جبر، الذين ارتقوا باشتباك مسلح مع الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس.



واستشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين صباح اليوم الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس ومحاصرة منزلهم.



ونعت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شهداءها الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في عملية اغتيال جبانة، بالبلدة القديمة في نابلس.



وأكدت كتيبة نابلس في بيان ، أن دماء الشهداء الثلاثة بنابلس سوف تكون وقوداً لمعركة الاشتباك المستمرة، وضرب العدو وجنوده وقطعان مستوطنيه دفاعاً عن أهلنا وشعبنا.