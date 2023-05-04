ردود أفعال الفصائل الفلسطينية على جريمة نابلس

و حسب مصدر شدّدت هذه الفصائل في بيانات منفصلة ، على أن ارتقاء المقاومين الثلاثة في نابلس لن يضعف المقاومة ولن يَحُد من ضرباتها وعملياتها المتصاعدة.



ودعت هذه الفصائل جماهير شعبنا وتشكيلاته المقاومة للاشتباك مع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء.



وزفّت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى أبناء شعبنا شهدائها الثلاثة الذين ارتقوا باشتباك مع قوات الاحتلال خلال ردهم على عدوان الاحتلال.



وقالت حركة “حماس” :” إن الشهداء الثلاثة الأبطال سطروا بدمائهم ملاحم بطولية حينما ردوا بكل بسالة وبطولة في الأغوار للثأر للحرائر في الأقصى”.



وأضافت ” الشهداء الذين ارتقوا في نابلس هم رموز حقيقية للشعب، تحركوا في الوقت المناسب للرد على جرائم الاحتلال وكنا أمام عملية بطولية في الأغوار”.



وأكد الناطق باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع،على أن اغتيال الاحتلال أبطال المقاومة في مدينة نابلس لن يَحُد من ضرباتها وعملياتها أو يوقف مدها المتصاعد.



وقال القانوع: “إن المقاومة ستمضي بكل عزيمة وإصرار للرد على جريمة الاغتيال والثأر لدماء الشهداء”.



وذكر أن جريمة الاحتلال باغتيال ثلة من أبطال المقاومة في نابلس تضاف لسجل الاحتلال الأسود وحكومته الفاشية التي ستدفع ثمن جرائمها.



ودعا القانوع جماهير شعبنا والشباب الثائر وأبطال المقاومة وكل التشكيلات العسكرية في الضفة الغربية لاستدامة الاشتباك مع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء.



و من جهتها قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إن مجزرة الاحتلال في نابلس لن تضعف إرادة المقاومة.



وشددت الجبهة اليوم الخميس تعقيبا على اغتيال قوات الاحتلال لثلاثة مقاومين في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، على أن جماهير شعبنا بتشكيلاته المقاوِمة كافة ستُدفع العدو ثمن جرائمه.



كما وجهت التحيّة لأهلنا الصامدين في الضفة وفي كلّ أرضنا المحتلّة، وشدّت على سواعد المقاومين الذين تصدّوا لعدوان الاحتلال على البلدة القديمة.



وبدورها نعت لجان المقاومة في فلسطين شهداء نابلس الأبطال الذين ارتقوا في عملية اغتيال جبانة في نابلس.



وأكدت لجان المقاومة على أن هذه الجريمة البشعة لن تخمد عنفوان المقاومة الممتدة في كل الساحات وسترتد على كيان العدو ثأرا وانتقاما.



وقالت:” إن دماء الشهداء الطاهرة ستكون فاتحا ومبشرا لانتصار شعبنا وزوال الكيان المجرم”.



وأكدت على أن جرائم الاحتلال الفاشي ستزيد من جذوة المقاومة المشتعلة ولن تكسر إرادة المقاومة لدى أبطالنا وشبابنا الحر الثائر.



ودعت أبطال شعبنا ومقاوميه في كل مكان إلى ضرب العدو وقطعان مستوطنيه في كل شبر من أرضنا الفلسطينية المباركة وتصعيد المقاومة والثورة بكافة أشكالها.



وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس الإضراب الشامل في جميع مرافق الحياة باستثناء المدارس، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم الخميس برصاص الاحتلال الإسرائيلي.



واستشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس، خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، بأن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس، 3 شهداء نقلوا لمستشفى رفيديا، و4 إصابات بالرصاص الحي نقلت للمشفيات، و152 حالة اختناق من بينهم طلاب مدارس عولجوا ميدانياً.