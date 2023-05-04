مسؤول اقتصادي: اتفاق ايراني سوري حول تاسيس بنك مشترك

ردود أفعال الفصائل الفلسطينية على جريمة نابلسواوضح "بذرباش"، في تصريح له عصر اليوم الاربعاء، ان "خطة التعاون الستراتيجي وطويل الامن بين ايران وسوريا" الى جانب 14 وثيقة اخرى للتعاون، وقعه قبل قليل كل من الرئيس الايراني اية الله رئيسي ونظيره السوري بشار الاسد في دمشق.



واكد وزير الطرق الايراني، على ان الوثائق الخمسة عشر الموقعة بين طهران ودمشق اليوم، فريدة من نوعها في تاريخ البلدين.



واضاف : ان هذه الوثائق من شانها ان تسهل الظروف للتعاون التجاري والنشاط الاقتصادي بين رجال الاعمال الايرانيين والسوريين.