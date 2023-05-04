ليبيا تطلق حملات أمنية على عصابات تهريب البشر

فأحبطت قوة أمنية محاولة تهريب 473 مهاجرا سريا، السبت الماضي كانوا على متن قارب انطلق من غرب العاصمة طرابلس كما أنقذت عدد من المهاجرين، الخميس الماضي.



وقالت إدارة المهام الخاصة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إنها منعت عملية تهريب 21 مهاجرا سريا في مدينة القره بوللي شرق العاصمة، وإن دورياتها ضبطت المهاجرين داخل استراحة تُستخدم مقرا لتجميعهم من قبل المهربين، وإن المهاجرين من أربع جنسيات هي بنغلادش وباكستان ومصر والهند.



وتمكن فريق الغوص التابع لإدارة المهام الخاصة، بالتعاون مع جهاز خفر السواحل، من انتشال 3 جثث لمهاجرين بعدما انقلب بهم قارب كان يقلهم في البحر المتوسط.



وخلال الأسبوع الماضي، كشفت بيانات لجمعية الهلال الأحمر في مدينة صبراتة عن انتشال جثث أكثر من أربعين مهاجرا، وأظهرت صور نشرتها الجمعية على موقع "فيسبوك" أفراد الإنقاذ وهم ينقلون الجثث في أكياس سوداء.