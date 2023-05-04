وزير الاتصالات الإيراني يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون

وأكد زارع بور أن بلاده كانت وستبقى إلى جانب سورية في جميع المجالات لمواجهة كل المشكلات التي تقف في طريق صمودها وتطورها، مبيناً استعداد بلاده الدائم لدعم لسورية وشعبها في مرحلة إعادة الإعمار لناحية تأمين مستلزمات الاتصالات والتكنولوجيا بهدف تقديم أفضل الخدمات وتطوير شبكة الاتصالات وتحقيق مزيد من التعاون في مجال الفضاء من خلال الاستفادة من الدقة العالية للصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الإيرانية، وما تقدمه هذه الصور من معلومات تفيد في مجالات الزراعة وإنشاء البنى التحتية وغيرها.



من جانبه أكد الخطيب خلال اللقاء أهمية التعاون بين البلدين الصديقين، والاستفادة من التجارب والخبرات الإيرانية في تحسين خدمات الاتصالات في سورية، وإنجاز المشاريع التي تعيق الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تنفيذها ولا سيما أن إيران حققت تطوراً كبيراً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات الفضاء.



وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور الذي يزور سوريا برفقة الرئيس إبراهيم رئيسي، وقع أمس وثيقة التعاون الثنائي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزير الاتصالات والتكنولوجيا في الجمهورية السورية.