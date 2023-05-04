إيران تعزي رواندا بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

وقدم ناصر كنعاني، التعازي لذوي الضحايا وتمنى الصحة للجرحى والمصابين في هذا الحادث.



وأسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة إثر الأمطار الموسمية الغزيرة في رواندا (شرق إفريقيا) عن مقتل ما لا يقل عن 127 شخصا، وفق آخر حصيلة رسمية.