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الخميس 4 أيار 2023 ساعة 21:32

السوداني يستعرض مع بارزاني حلّ المشكلات بين بغداد ومنطقة كردستان

السوداني يستعرض مع بارزاني حلّ المشكلات بين بغداد ومنطقة كردستان
وبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس منطقة كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الأوضاع السياسية والاقتصادية العامّة في البلاد، وعدد من الملفات على المستوى الوطني، وأهمية تكثيف جهود جميع القوى السياسية من أجل دعم الحكومة في تنفيذ برامجها الخدمية والإصلاحية وفقا لبيان لمكتب السوداني.

وأشار السوداني خلال اللقاء، إلى "الأولويات في منهج العمل الحكومي، التي تأخذ بعين الاهتمام تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، في جميع محافظات العراق، وفقاً لتطلعاتهم، وبما يعزّز الاستقرار والتنمية الشاملة المتكاملة".

وشهد الاجتماع "استعراض التقدم وما أُنجز في مسار حلّ المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، بما يوفّر حلولاً جذرية تخفف، في النهاية، عن كاهل المواطنين، وتدعم العمل المشترك وفقاً للدستور، ومصلحة أبناء شعبنا، في جميع أرجاء العراق"، بحسب البيان.
رقم : 1055934
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