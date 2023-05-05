كندا بصدد طرد دبلوماسيين صينيين بعد تقارير استخباراتية

وأضافت الوزيرة ميلاني جولي أن وزارتها بصدد دعوة السفير الصيني لحضور اجتماع للتأكيد على أن كندا لن تتسامح مع مثل هذا التدخل.



كما ذكرت أن تقرير وكالة الاستخبارات أشار إلى أن النائب المحافظ المعارض مايكل تشونغ وأقاربه في هونغ كونغ استهدفوا بعد أن انتقد تشونغ سجل بيجين الحقوقي.



وقالت جولي أمام لجنة برلمانية: ”نحن نقيم خيارات مختلفة، منها طرد الدبلوماسيين.”



ولم تنشر وكالة الاستخبارات الكندية تفاصيل علنا، وقال تشونغ إن التقرير يحدد هوية دبلوماسي مقيم في تورونتو ضالع في المؤامرة.



وكان تشونغ انتقد تعامل بيجين مع المسلمين الويغور في مقاطعة تشينجيانغ الصينية.