الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 أيار 2023 ساعة 07:10

النهضة التونسية تدعو سعيّد إلى وقف الانتهاكات وإطلاق سراح السياسيين

النهضة التونسية تدعو سعيّد إلى وقف الانتهاكات وإطلاق سراح السياسيين
واعتبرت حركة النهضة أن إيقاف رئيسها راشد الغنوشي ومحاكمته من أجل ما وصفته بـ"الحرية في الرأي والتعبير" إلى جانب معارضين سياسيين آخرين، سيزيد من تعميق الأزمة بالبلاد.

وأكدت في البيان أن التوقيفات لن تساهم في حل المشاكل الحقيقية للتونسيين.

وطالبت الحركة بإطلاق سراح الموقوفين في انتظار مقاضاتهم ضمن محاكمات عادلة.

كما استنكرت مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا استظهار بإذن قضائي وتغيير الأقفال قبل المغادرة، معتبرة أن استباحة أعراضهم وعملية ترهيبهم الممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة.

ودعت النهضة رئيس الدولة إلى العمل على وقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وللحقوق الطبيعية للمواطنين المنصوص عليها بالقانون وبالمعاهدات الدولية، معبرة عن انشغالها من استمرار غلق مقرها المركزي ووضعه على ذمة التفتيش إلى أجل غير محدّد، ومنع الموظفين الإداريين من مزاولة عملهم بما يحيلهم على أوضاع اجتماعية متردية ويُخِلّ بالتزاماتهم العائلية والتزامات الحزب تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
رقم : 1056003
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
5 أيار 2023
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
5 أيار 2023
رئيسي: إنتصار جبهة المقاومة في سوريا وفلسطين ولبنان أمر محسوم
رئيسي: إنتصار جبهة المقاومة في سوريا وفلسطين ولبنان أمر محسوم
4 أيار 2023
أفعال مشبوهة لأمريكا في ‘‘عين الأسد‘‘
أفعال مشبوهة لأمريكا في ‘‘عين الأسد‘‘
4 أيار 2023
رئيسي : على المسلمين توظيف كافة طاقاتهم لتحرير القدس من الصهاينة
رئيسي : على المسلمين توظيف كافة طاقاتهم لتحرير القدس من الصهاينة
4 أيار 2023
العميد قاآني: لم يعش الصهاينة هذا القدر من الاذلال في يوم من الأيام
العميد قاآني: لم يعش الصهاينة هذا القدر من الاذلال في يوم من الأيام
4 أيار 2023
أبرز نقاط ضعف الکيان الإسرائيلي في المرحلة الجديدة
أبرز نقاط ضعف الکيان الإسرائيلي في المرحلة الجديدة
4 أيار 2023
هل نشهد عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
هل نشهد عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
4 أيار 2023
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
3 أيار 2023
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
3 أيار 2023
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
3 أيار 2023
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية
3 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
أفعال مشبوهة لأمريكا في ‘‘عين الأسد‘‘
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية