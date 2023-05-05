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الجمعة 5 أيار 2023 ساعة 08:50
الصحة اللبنانية: 64 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
حالات كورونا، تسجيل 64 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1237080، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.
رقم :
1056015
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