سبع قتلى على الأقل إثر إطلاق نار على مدرسة شمال غربي باكستان

اسلام تايمز (باكستان) -تل سبعة معلمين على الأقل في هجوم بالرصاص في مدرسة شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان امس الخميس، وفقا لما ذكرته “جيو تي في”.