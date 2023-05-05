الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 أيار 2023 ساعة 12:59
قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية:

ايران تعتزم ازاحة الستار عن حاملة طائرات فريدة ليس لها مثيل في العالم

ايران تعتزم ازاحة الستار عن حاملة طائرات فريدة ليس لها مثيل في العالم
وقال العميد علي رضا تنكسيري الخميس في معرض انجازات هذه القوة انه سنشهد في المستقبل ازاحة الستار عن حاملة طائرات فريدة فى العالم.

وأوضح ان هذه البارجة لديها القدرة على حمل الطائرات وكذلك القدرة على حمل عدد من قاذفات الصواريخ بداخلها والتي لا مثيل لها في العالم.

وأشار العميد تنكسيري الى أن سفن الشهيد مهدوي والشهيد رودكي تعد تجربة ناجحة في دخول هذا المجال وبناء السفن للنهوض بالقدرات البحرية لمسافات طويلة، وسنشهد أجيالا جديدة من السفن ذات قدرات أكبر في المستقبل.

كما أشار قائد البحرية لحرس الثورة الاسلامية إلى بارجة الشهيد سليماني باعتبارها تجربة ناجحة، والتي لديها القدرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل في مديات تصل الى أكثر من 5500 ميل بحري ، ولأنها تتمتع بتقنية خاصة فبامكانها القيام بمهامها في البحار الهائجة وتتميز بافضل اداء وكفاءة في تنفيذ العمليات العسكرية.

وأكد انه تم تشكيل بحرية حرس الثورة الاسلامية بمجموعة من الزوارق القاذفة للصواريخ ، لكنها اليوم مجهزة بمجموعة متنوعة من المعدات في مجال الصواريخ والسفن والطائرات المسيرة وغيرها، وكلها مصنوعة محليا، وتجري عمليات تحديث هذه المعدات بدقة اكبر يوميا، بحيث باتت السفن القاذفات للصواريخ التابعة لسلاح الحرس الثوري الإيراني مزودة الآن بصواريخ نقطية(دقيقة).

وقال العميد تنكسيري: في مجال القتال البحري، تم التفكير بعناية في كل سيناريو حتى تتوفر الأسلحة المناسبة للمحاربين وفقًا للتهديد ، وقد تم إنجاز الكثير من العمل في مجال إنشاء منظومات للدفاع البحري بحيث يمكن للسفن الحربية في حالة تنفيذ المهمة، أن يكون لها غطاء دفاعي مستمر وقد تم اختبار ادائها بنجاح في الوضع الميداني.
رقم : 1056032
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
5 أيار 2023
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
5 أيار 2023
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
5 أيار 2023
رئيسي: إنتصار جبهة المقاومة في سوريا وفلسطين ولبنان أمر محسوم
رئيسي: إنتصار جبهة المقاومة في سوريا وفلسطين ولبنان أمر محسوم
4 أيار 2023
أفعال مشبوهة لأمريكا في ‘‘عين الأسد‘‘
أفعال مشبوهة لأمريكا في ‘‘عين الأسد‘‘
4 أيار 2023
رئيسي : على المسلمين توظيف كافة طاقاتهم لتحرير القدس من الصهاينة
رئيسي : على المسلمين توظيف كافة طاقاتهم لتحرير القدس من الصهاينة
4 أيار 2023
العميد قاآني: لم يعش الصهاينة هذا القدر من الاذلال في يوم من الأيام
العميد قاآني: لم يعش الصهاينة هذا القدر من الاذلال في يوم من الأيام
4 أيار 2023
أبرز نقاط ضعف الکيان الإسرائيلي في المرحلة الجديدة
أبرز نقاط ضعف الکيان الإسرائيلي في المرحلة الجديدة
4 أيار 2023
هل نشهد عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
هل نشهد عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
4 أيار 2023
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
الرئيس السوري يستقبل الرئيس الإيراني في دمشق
3 أيار 2023
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية
3 أيار 2023
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
علامات انهيار العمود الفقري للجيش الصهيوني
3 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
أفعال مشبوهة لأمريكا في ‘‘عين الأسد‘‘
درعا تحت مجهر دمشق... الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية