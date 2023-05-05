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الجمعة 5 أيار 2023 ساعة 16:27

وزارة الأمن الايراني: تفكيك 23 عصابة تعمل للإخلال بالاقتصاد الوطني

وزارة الأمن الايراني: تفكيك 23 عصابة تعمل للإخلال بالاقتصاد الوطني
واوضح بيان وزارة الامن، ان عناصر هذه الشبكة قاموا بنشاطات غير قانونية وأعمال اجرامية مختلفة في محافظات كردستان وآذربايجان شرقي وآذربايجان غربي واصفهان وجهارمحال وبختياري وخراسان رضوي والبرز ومازندران وايلام وكرمان لزعزعة سوق العملة اصعبة وايجاد تقلبات غير طبيعية في الاسعار واهدار مصادر العملة.

ومن الشبكات التي تم اكتشافها هي:

1- تفكيك 14 شبكة تعمل على الاخلال بسوق العملة الصعبة يعمل فيها عدد من الصرافين غير المرخص له وقيامهم بشراء وبيع العملة الصعبة بصورة غير قانونية، حيث تم القاء القبض على ۲۳ شخصا بأمر من الجهاز القضائي وتم التحقيق مع أكثر من 100 شخص.

2- تفكيك 6 شبكات تعمل تحت شعار "صفقات الغد " وناشطين في مجال العملة الصعبة بصورة غير قانونية بينهم 31 شخصا من العناصر الرئيسية الذين كانوا يقومون بنشاطات في العملة بصورة غير قانونية وتسعيرها بصورة مزورة والتهريب المهني للعملة، وتم تسليمهم الى الجهات القضائية.

3- المتهمون الرئيسيون في هذه الشبكة الكبيرة الذين كانوا يمارسون مختلف أنواع المخالفات في مجال بيع وشراء العملة بصورة غير قانونية ويديرون شبكات القمار وغيرها، وقعوا في قبضة رجال وزارة الامن وتم القاء القبض على المجرمين.

4- تم القاء القبض على سماسرة العملة الصعبة الذين كانوا يستغلون تعليمات البنك المركزي لبيع العملة الصعبة على المسافرين، وقيامهم بتحديد الاشخاص الذين يملكون جوازات سفر، ونقل العملة الصعبة الى احدى الدول الجارة.

5- تم من خلال الملاحظات الاستخباراتية، تحديد المسؤول عن إحدى الشبكات والقنوات الأكثر فاعلية لتحديد الأسعار، والقاء القبض عليه، كما تم إغلاق هذه القنوات.

وأكدت وزارة الأمن في بيانها أن تطمئن الشعب الايراني بأنها ترصد المجال الاقتصادي وسوق العملة الصعبة في ايران، وسوف تتصدى بكل حزم وقوة لكل من يقوم بأعمال اجرامية تهدف الاخلال بالاقتصاد الوطني وارباك هذه السوق.
رقم : 1056052
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