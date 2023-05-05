هذا ما قاله الرئيس الإيراني حول زيارته الى سوريا

ولدى عودته الى طهران فجر اليوم الجمعة قادما من دمشق تحدث رئيسي عن نتائج زيارته الى سوريا التي استغرقت يومين واصفا هذه الزيارة بانها ذات اهمية كبيرة للبلدين كونها تأتي بعد 12 عاما من صمود الشعب السوري وحكومته بدعم من الجمهورية الاسلامية بوجه مؤامرات وفتن الاعداء.



واكد رئيسي ان هذه الزيارة تمثل انعطافة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية بين ايران وسوريا ، كما اعتبر ان الزيارة من جهة اخرى تعبر عن تقدير مقاومة وصمود الشعب السوري وحكومته بوجه هجمات الاعداء.



وتابع رئيسي قائلا ان تغير الظروف لصالح الشعب السوري والمنطقة بات مشهودا بعد 12 عاما من المقاومة، مضيفا ان ايران وسوريا تمتلكان فرصا وظروفا جيدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عن طريق تأسيس مصرف وشركات تأمين مشتركة وتصفير التعرفة التجارية بين البلدين ، وكذلك توسيع اعمال الترانزيت بين ايران والعراق وسوريا.



واشار رئيسي الى ان وثائق التعاون التي وقعت بين البلدين تضمنت ايضا مساهمة ايران في تحسين القطاع الزراعي السوري وقطاعي الصناعة والطاقة وتسهيل السياحة والسفر لمواطني البلدين.



واكد رئيس الجمهورية وجود الارادة القوية لايران وسوريا لتعزيز وتوسيع العلاقات وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة ، موضحا ان بعض الاتفاقيات تم البدء بتنفيذها قبل اختتام زيارته لدمشق.



وتطرق رئيسي الى لقاءاته العفوية مع ابناء الشعب السوري في بداية الزيارة وفي سوق الحميدية بدمشق وقال ان هذه اللقاءات كشفت علاقة السوريين الحميمة بالجمهورية الاسلامية واحترامهم وتقديرهم لقائد الثورة.



وتابع قائلا : ان الشعب السوري اليوم وشعوب المنطقة على قناعة بان ايران باتت ركيزة قوية وشجرة شامخة اصلها ثابت ، يمكن الاعتماد عليها والثقة بها.



كما تحدث رئيسي عن اجتماعاته مع فصائل المقاومة وقال ان هذه الفصائل ومع اختلاف رؤاها لكنها منسجمة ومتلاحمة وقد اكد قادتها ان ايران ومنذ انتصار الثورة الاسلامية بذلت اقصى الجهود لدعم تيار المقاومة والدفاع عنه.