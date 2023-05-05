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الجمعة 5 أيار 2023 ساعة 16:30
حريق في بلدة الخرايب جنوبي لبنان
وناشد أهالي البلدة المعنيين التدخل الفوري للمساعدة، وطلبوا من اصحاب الشاحنات التي تقل المياه المساعدة السريعة للسيطرة على الحريق.
رقم :
1056055
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