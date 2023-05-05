إمام جمعة طهران: فشل امريكا في تحشيد الدول ضد ايران انتصار الهي

وفي خطبتي صلاة الجمعة التي اقيمت في ساحات جامعة طهران اليوم تحدث خاتمي عن مصاديق النصرة الالهية ومن بينها انزال السكينة والاطمئنان على قلوب المؤمنين، واحباط الفتن والمؤامرات ، وإخافة العدو ، وعدم التخلي عن القيادة الشرعية ، مضيفا ان امريكا كانت تسعى لتحشيد الدول وتوحيد بلدان المنطقة ضد الجمهورية الاسلامية، لكن ما حصل اليوم هو أن هذه الدول تتسابق لاقامة العلاقات مع ايرا ، وهذا من مصاديق النصرة الالهية.



واعتبر آية الله "خاتمي" طمأنينة نفوس المؤمنين وادخال الرعب في نفوس الاعداء، وافشال مخططاتهم الرامية لاثارة الفتنة في المجتمع الايراني، والوقوف الى جانب قائد الثورة الاسلامية والاستمرار في الوفاء له من أهم العناصر التي ساهمت في افشال المخطط الاميركي.



وأشاد خطيب جمعة طهران بعلماء الدين لدورهم الكبير في مختلف المجالات، قائلا ان هذه الشريحة المقدسة قدمت خدماتها في ثلاثة مجالات وهي المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، مضيفا: ان أعداء الاسلام وعلى رأسهم الاستكبار العالمي الذين يخافون من تأثير هذا الدين الحنيف لجأوا الى اختلاق مختلف الشائعات لتشويه الصورة الناصعة لهذه الشريحة التي حالت على مر الدهور والعصور دون نجاح هذه المخططات الشيطانية.



وتطرق الى الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية آية الله السيد " ابراهيم رئيسي " الى سوريا واعتبرها بأنها عامل لتعزيز محور المقاومة وتقوية هذا المحور وخاصة أن سوريا تقف في الخط الامامي لمواجهة الكيان الصهيوني.



وقال أية الله خاتمي إن الحفاوة البالغة التي لقيها رئيس الجمهورية من الشعب السوري الشقيق انما تعتبر تكريما للشعب الايراني المسلم ودليلا واضحا على الاواصر القوية القائمة بين الشعبين المسلمين الايراني والسوري.



ووصف سماحته الاستقبال المنقطع النظير للشعب السوري للسيد "رئيسي" بانه يظهر شكر هذا الشعب المسلم لشقيقه الشعب الايراني لوقوفه الى جانب سوريا في مواجهة الظالمين.



وأشاد في الختام بمنتسبي جمعية الهلال الاحمر لخدماتهم الجليلة التي قدموها في مختلف الحوادث والكوارث، مشيرا الى تقدير وشكر الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" ونظيره السوري " بشار الاسد " لهؤلاء الاعزاء.