طهران تعزي حكومة وشعب صربيا بحادث اطلاق النار

جاء ذلك في لتصريح له اليوم الجمعة، حيث أعرب عن بالغ أسفه لهذا الحادث المؤلم، وقدم تعازيه الى جمهورية صربيا حكومة وشعبا وخاصة عوائل ضحايا هذا الحادث، مبتهلا الى الله تبارك وتعالى بأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.



الجدير بالذكر أن تلميذا يبلغ من العمر ۱۴ عاما قام بإطلاق النار على معلمه وتلاميذ وحراس المدرسة التي يدرس فيها وسط مدينة بلغراد يوم الاربعاء الماضي، مما أسفر عن مصرع ۸ تلاميذ وأحد حراس المدرسة.



وفي حادث منفصل قام مساء أمس الخميس شخص بإطلاق النار في مدينة قريبة من العاصمة الصربية «بلغراد»، مما أسفر عن مصرع ۸ أشخاص على الاقل واصابة ۱۳ آخرين بجروح.