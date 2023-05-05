احترام سيادة سورية ودعم شعبها من مصلحة الاستقرار العربي

وقال الصحاف حول إمكانية عودة سورية قريباً إلى الجامعة العربية: “إن العراق باق على موقفه الثابت تجاه سورية إيماناً منه بأن دبلوماسية المبادرة وحل المشكلات العالقة واحترام السيادة السورية والوقوف والتضامن مع الشعب السوري، سيتيح المزيد من الاستقرار والتكامل العربي”.



وأضاف الصحاف: “هذا ما تعمل وتدعو إليه وزارة الخارجية العراقية بشأن المسألة السورية منذ البداية”.



وكان وزراء خارجية سورية والأردن والسعودية ومصر والعراق أكدوا في بيان ختامي بعد اجتماعهم الإثنين الماضي في العاصمة الأردنية عمان، دعم سورية ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية عليها، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.