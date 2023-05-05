معتقلو سجن جو: ما يصل لخارج السجن عن أوضاع الرموز أقل بكثير من الواقع

وحسب وكالة "مرآة البحرين" حذر المعتقلون، في رسالة صوتية من داخل السجن، من "العواقب الخطيرة للحرمان المتعمد لمعتقل الرأي عبدالوهاب حسين من العلاج والرعاية الطبية"، مؤكدين أن ذلك "ينذر بتدهور خطير في حاله الصحية وبتهديد جدي لحياته".



وخاطب المعتقلون شعب البحرين قائلين إن "النظام ماض بلا هوادة في مشروعه الإجرامي الخطير المتمثل بتصفية الرموز القادة عبر سياسة القتل البطيء من خلال الإهمال الطبي المتعمد والحرمان الممنهج من العلاج وإلغاء المواعيد الطبية للمعتقلين، وعدم توفير الدواء اللازم للأمراض المزمنة، حتى بات الرموز فعليا في حالة خطيرة تفتك العلل والأسقام بأجسادهم".



وقال المعتقلون: "لعل البعض يتوهم بأن الأخبار المترددة عن أوضاع الرموز القادة لا تتسم بالدقة أو يغلب عليها المبالغة لأغراض إعلامية أو سياسية، ولكننا نؤكد أن ما يرد إلى خارج السجن أقل بكثير مما هو عليه في الواقع".



وأشاروا إلى "حجم الوهن البدني الذي صار الرموز إليه إلى الدرجة التي بتنا فيها غير مستبعدين أنْ نفجَع بأحدهم في مقبل الأيام".