مواجهات مع قوات الاحتلال غربي بيت لحم

وأفادت مصادر أمنية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ومداهمتها منزل المواطن عادل الجعفري، إضافة لعدد من منازل عائلة الجمل، وتفتيشها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.