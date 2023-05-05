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الجمعة 5 أيار 2023 ساعة 20:39

الدعم السريع: نواصل جهود تحسين الأوضاع وتوفير مياه الشرب للمواطنين

الدعم السريع: نواصل جهود تحسين الأوضاع وتوفير مياه الشرب للمواطنين
وحسب مصادر قالت قوات الدعم السريع في بيانها إنه "بمعاونة عدد كبير من المهندسين والفنيين بغرفة التحكم المركزية للكهرباء بسوبا، تمت استعادة خدمة الكهرباء لعدد من ولايات ومدن الشرق والوسط (الجزيرة، القضارف، كسلا، سنار، ومدينتي كوستي وربك)، لافتة إلى أن العمل جار حاليا على استعادة الخدمة لجميع الولايات من خلال إصلاح خطوط الإمداد التي دمرها طيران الانقلابيين والتي شهدت تخريب متعمد من كتائب الظل والفلول لينعم المواطن بإمداد كهربائي مستقر"حسب قولها.

وتابعت أن "هناك جهودا تتم بمساعدة مهندسي المياه إلى إعادة توصيل خطوط إمداد المياه لأحياء الصالحة وعدد من أحياء أم درمان ويستمر العمل لاستعادة الخدمة لجميع المواطنين"على حد قولها.

أما على الصعيد الإنساني، "فقد باشرت فرق العمل الميداني عملها لتوفير مياه الشرب والطعام لعدد من دور العجزة والمسنين وتوفير الطعام لبعض المستشفيات بالعاصمة الخرطوم".

وشددت قوات الدعم السريع في بيانها على "مواصلتها مع فريق هندسي كبير لإصلاح الخلل بمحطة مياه بحري، إلا أن فلول الانقلابيين أطلقت النار على المحطة للحيلولة دون وصول الفريق الهندسي"حسب تعبيرها.
رقم : 1056096
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